Miguel Riquelme y Diana Haro le cumplen a Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- En un evento muy emotivo donde la alcaldesa Diana Haro Martínez le dio la bienvenida al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís y le dijo que "las promesas no son suficientes, lo que importa son los resultados, así como ahora, que tenemos aquí un ejemplo palpable de su compromiso con Sabinas", con la participación de la ciudadanía que le reiteró su confianza y agradecimiento al mandatario estatal, se puso en marcha la obra de rehabilitación de drenaje en la calle América esquina con Gómez Farías de la colonia Sarabia con una inversión que supera los 2 millones de pesos además de entregar interconexiones de rebombeo para la zona industrial y rehabilitación de pavimento en las vírgenes.

En el lugar estuvieron presentes además el licenciado Javier Díaz González secretario de Inclusión y Desarrollo Social, el diputado local Jesús María Montemayor Garza, Francisco Saracho Navarro, secretario de Educación en el Estado, Juan Carlos Sandoval González director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios Primarios y Breyli López vecina beneficiada con estas obras quien agradeció a nombre de los sabinenses; funcionarios estatales, municipales y vecinos del sector.

El gobernador destacó el trabajo en sinergia que mantiene con la alcaldesa Diana Haro Martínez, en favor siempre de los ciudadanos. "Siempre tenemos ese acercamiento y disposición para atender las prioridades que existen aquí en Sabinas, porque la alcaldesa ha sido una gestora incansable".

A su vez Haro Martínez señaló que es una mujer de palabra, una servidora pública que cumple cada una de sus promesas con resultados tangibles y "siempre contamos con el respaldo del gobernador. El ejemplo no es menor. Usted siempre nos demuestra cómo se debe trabajar y los estándares en que está ubicado el gobierno de Coahuila a lo largo de su sexenio, de trabajo incansable para hacer de la entidad, incluido Sabinas, un lugar próspero y seguro para todos sus habitantes. La ejecución de estas obras es un testimonio de su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de nuestra comunidad".

Añadió que el acceso al agua, un sistema de drenaje eficiente y la pavimentación, son derechos fundamentales, y se ha trabajado sin descanso para hacerlos una realidad en cada hogar sabinense. Resaltó que, "en Sabinas hablamos de realidades, no de palabras y, le repito, ha sido su ejemplo el que seguimos, por eso, desde el inicio de mi mandato, nos propusimos no solo hablar de proyectos, sino de concretarlos con acciones que transformen la vida de nuestra gente. Las promesas no son suficientes; lo que importa son los resultados".

Le expresó al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís el agradecimiento por su apoyo constante y decidido a lo largo de estos años. "Su respaldo ha sido fundamental para lograr avances significativos en Sabinas. Juntos hemos trabajado incansablemente para impulsar el desarrollo de nuestro municipio, y esta obra es un testimonio de lo que se puede lograr cuando se trabaja en conjunto por el bien común".