Moviliza a PC olor a gas en negocio de comida china

SABINAS, COAH.- Una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró sobre la avenida Madero esquina con Amador Chapa al reportar una fuga de gas que presuntamente emanaba de un tanque estacionario situado en un negocio de comida china.

Tras la supervisión realizada por cuadrillas de Protección Civil Municipal y Bomberos se determinó finalmente que había colapsado la tubería de drenaje en dicho negocio dado a la serie de desechos y aceites que arrojan en el lugar.

Fue el funcionario Orlando Camacho, director de PC quien confirmó lo anterior, manifestando que tras recibir el reporte ante los olores a gas que emanaban en dicho perímetro, se movilizaron de inmediato para verificar lo que ocurría.

Luego de la inspección giraron algunas instrucciones a los encargados del establecimiento a fin de mantener limpios dichos registros, evitando arrojar grasa y desechos en dicha área.