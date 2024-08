Ni Más ni Menos, Solo lo que es Justo, Refiera Minero Sobreviviente del Pinabete.

SABINAS, COAH.- Héctor Javier Díaz Esquivel, uno de los sobrevivientes del accidente en la mina El Pinabete, compartió su difícil situación física y emocional mientras lucha por obtener una pensión del IMSS. Díaz Esquivel, quien resultó gravemente afectado, detalló los problemas que enfrenta para recibir lo que considera justo.

"Cuando ocurrió el accidente, nos dijeron que estábamos bien. Después de 15 meses, cuando fuimos a México, me informaron que mi registro estaba en otra empresa donde trabajé hace dos o tres años, lo que me perjudica porque tenía un salario más bajo en ese entonces", comentó Díaz Esquivel.

El minero mencionó que le diagnosticaron un 16% de pérdida auditiva, 10% en el pulmón y 15% en la cabeza debido a las secuelas del accidente. Sin embargo, ha tenido dificultades para cobrar su pensión completa. "Anteriormente, solo cobré por el oído y el pulmón, y me tomó 16 meses hacerlo. No puedo reclamar mucho porque no tengo todos los papeles."

Díaz Esquivel ha visitado el IMSS en múltiples ocasiones para resolver su situación. "He ido el lunes y el viernes, y ahora me mandaron a Medicina del Trabajo. Voy a ver qué me dicen esta semana."

A pesar de recibir consejos sobre el procedimiento, Díaz Esquivel sigue sin obtener una solución. "Solo estoy reclamando lo justo. Me dijeron que la pensión sería de unos $2,000 por las afectaciones que tuve tras la inundación en El Pinabete."

El minero mencionó que esta lucha ha sido agotadora. "Es cansado, pero tengo que ir porque si no voy, pierdo. Así que hay que ir las veces que sea necesario."

Díaz Esquivel también habló sobre otros compañeros sobrevivientes que están en una situación similar. "No sé exactamente cómo están, pero también están tratando de obtener sus pensiones del Seguro Social. A pesar de llevar todas las pruebas y papelería necesarias, seguimos en la misma disputa."

Actualmente, Díaz Esquivel depende del apoyo de su hija y su esposa, quienes están trabajando. "No he podido trabajar porque esta problemática ocupa todo mi tiempo. Primero tengo que resolver esto, después podré pensar en trabajar."

Finalmente, Díaz Esquivel hizo un llamado a las autoridades. "Les pido que se pongan en nuestro lugar y nos apoyen para solucionar estos problemas. No pido ni más ni menos, solo lo que es justo."