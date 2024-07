"No me Interesa el Memorial, Quiero a mi Esposo"

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Para recordar a los mineros que perecieron en la Mina Pasta de Conchos, se construyó un memorial de 65 estelas con el nombre de cada uno de ellos, los cuales quedaron atrapados en la mina ocho, ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila, sin embargo algunas de las viudas, hijos, y padres, insisten en darle prioridad al rescate de los restos de sus seres queridos que fallecieron ese 19 de febrero de 2006. Así lo externa la viuda del minero Rolando Alcocer Soria, Rosa María Rivera Mejía.

Menciona que este memorial se construyó el año pasado, pero para ella y su familia en particular no están de acuerdo: "Por qué nos vas a hacer algo antes de tiempo, si todavía no los tenemos". "A mí no me interesa ese monumento, lo hicieron ¡Ok!, porque fue un compromiso que el presidente hizo, ahí donde ven esas piedras, solo van a estar de adorno, ahí no va a ver nada, la gente que quiera ir ahí está bien, pero lo único que van a poner ahí es una fotografía"