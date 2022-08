No se ha detenido rescate de mineros: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. - Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la coordinadora nacional de Protección Civil y el secretario de la SEDENA negaron que se hayan suspendido las labores de rescate de los mineros atrapados y señalaron que hoy continuarán las inmersiones a las minas inundadas.

"Ha estado trabajando todo el gobierno, todas las dependencias han estado ayudando y lo mismo ingenieros, mineros, empresas, voluntarios, y trabajadores, han estado trabajando de manera coordinada día y noche" aseguró López Obrador, para negar las versiones de que se habían suspendido las labores de rescate de los trabajadores.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, reiteró lo señalado por el presidente al afirmar que suman ya más de "183 horas de trabajo ininterrumpido. Aquí el trabajo ... jamás se suspende. Se trabajan las 24 horas del día. Nuestro trabajo, lo puede testificar los propios familiares de nuestros mineros".

"Estamos entregados y muy comprometidos y no nos vamos a ir de aquí...hasta que no rescatemos a nuestros diez mineros. Jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso", reiteró la funcionaria federal.

Informó que el día de ayer a las 17:56 horas se efectuó la inmersión de un equipo de buceo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el pozo número 4, al momento que reiteró que ellos trabajan en el rescate de los mineros con tres estrategias:

La primera estrategia fue abatir los niveles de agua en la mina, los cuales al iniciar los rescates eran de 34 metros de profundidad.

"El día de hoy han bajado de una manera extraordinaria, por debajo de los 9 metros. Esta estrategia es la correcta porque tenemos que bajar los niveles del agua para puedan entrar nuestros rescatistas, para que lo buzos puedan entrar con seguridad y nos indiquen cuales son los indicios, que es lo que encuentran allá abajo en la mina".

La segunda estrategia es la exploración de las condiciones de seguridad existentes, por medio del ingreso de los buzos a las áreas siniestradas, para que ellos vayan indicando cuales son las condiciones para entrar al rescate.

La tercera etapa es el ingreso de los rescatistas para llevar a cabo las labores búsqueda y rescate, así como la extracción de escombros y en su caso de reforzamiento de la mina.

"Tenemos que ser muy cuidadosos para no exponer a nadie. Entendemos la urgencia de entrar, ojalá que el día de hoy pueda ser... Vamos a ver si el día de hoy también pueden ingresar los buzos y de manera inmediata puedan ingresar los rescatistas", confió Laura Vázquez Alzúa.

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, informa que han bajado los niveles de agua en los pozos, aunque no se ha llegado al nivel óptimo para que entren los rescatistas.

"Hubo cuatro descensos. En el pozo 3 en el que participó un elemento del Ejército del equipo de rescate y un minero voluntario hicieron cuatro descensos, buscaron precisamente detectar las condiciones que tenía este pozo", señaló el mando militar.

Relató que en la inmersión el elemento del ejército y el minero, ellos abrieron el pozo para que pudieran entrar los buzos, "retiraron 13 polines de madera y 15 metros de manguera".

Una vez realizadas las labores desalojo, pudo ingresar un equipo de buzos del Ejército, para también poder ver más las condiciones del pozo.

Detalló que los buzos encontraron que no tienen espacio para avanzar, "hay obstrucciones, hay madera, sigue habiendo ahí polines, incluso con las luces que llevan para poder observar el interior, no tiene la visibilidad que requieren para hacer la identificación de lo que se encuentra".

Reiteró que se va a continuar con la extracción del agua buscando que se tenga los niveles óptimos, "se van a segur con estas actividades sin llegar al nivel apropiado que se considera apropiado para operar".

Finalmente aseguró que las labores de rescate continuarán, "de todos modos los rescatistas y los buzos van a seguir haciendo los intentos para llevar a cabo la actividad que tienen destinada".