Nos Sentimos Triste y Contentos Por mi Hermano: Angélica Montelongo

SABINAS, COAH.- Nos sentimos tristes por la pérdida mi hermano y a la vez contentos porque finalmente nos entregarán su cuerpo, y ya vamos a saber dónde va a estar, y donde podremos ir a verlo; esas fueron las palabras de Angélica Montelongo, hermana del Minero Jaime Montelongo, quien pereciera atrapado en la mina el Pinabete y tras casi un año de su búsqueda, el día de hoy inician el proceso para poder recibir su cuerpo.

Menciona que nunca perdieron la fe en Dios y en las autoridades de que un día lo iban a encontrar, y así fue, ellos hicieron su trabajo, y les agradece que siempre estuvieron ahí al pie del cañón.

A los familiares de los otros seis mineros que faltan les envía un mensaje, para que no pierda la fe en Dios que es lo principal, que le pidan con todo su corazón que los encuentren pronto y esperanza que, no se desesperen que es una cosa espantosa estar en agonía, sin saber en dónde están y no los han recuperado pero que si se dará. Así como encontraron a su hermano, sus seres queridos también serán encontrados.

Cabe mencionar que la familia Montelongo, fueron de los primeros en llegar ese día de la tragedia y los últimos en retirarse, ya por cuestiones de seguridad les pidieron desalojar el área.