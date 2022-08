VILLA DE AGUJITA, COAH.- Entre lágrimas las hermanas de Jaime Montelongo minero atrapado en el pozo de carbón "El Pinabete" dijeron sentirse desconsolados al no lograrse el rescate a ya casi un mes.

"Algunos de nosotros radicamos en Estados Unidos y nos vamos con las manos vacías, sin habernos despedido de nuestro hermano, pero seguiremos viniendo cada mes para saber sobre los avances del rescate".

"Le pido a Dios, le pido a mi padre y, a mi madre que ayuden a que mi hermano salga de ahí, igual que todos los mineros; a cada rato le hablo y le digo, madre porque dejaste que mi hermano muriera así".

Aunque aseveró, mi hermano siempre ha estado vivo para nosotros y va a estarlo siempre, -en mi caso no me siento mal porqué bien sabe Dios que yo lo vi hasta el último momento-.

Señaló que su hermano siempre fue muy especial, él no tenía diferencias con nadie, siempre estaba ahí, con mi madre se portó de lo más lindo, a mí me tocaba venir a ver a mi mamá en ocasiones cada mes, ya estaba malita y él me ayudaba a levantarla para sentarla en el baño".

Tengo tantos recuerdos, él llegaba con su queso de leche de chiva porque sabía que le gustaba a mi madre, era bien diferente a todos nosotros, exclamó.