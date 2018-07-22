Obrera pierde dedo, se amputa en ‘Avomex’

SABINAS, COAH.- A una semana se haberse presentado el accidente donde un trabajador de la empresa Avomex se amputara la mano; el pasado viernes 20 de julio se confirmó a través de las redes sociales que una empleada de nombre “Rubí” sufrió la amputación de un dedo.

La empresa dedicada al procesamiento de aguacate perteneciente a la empresa Hérdez, fue el escenario del accidente en el segundo turno el pasado viernes, donde una trabajadora identificada como “Rubí” perdió una falange.

Reportan segundo accidente en Avomex en una semana.

Una vez más, fue a través de las redes sociales que trabajadores de la planta dieron a conocer el lamentable hecho que pone en evidencia la falta de supervisión y observancia de medidas de seguridad en la empresa, que toda la semana pasada estuvo bajo investigación sobre las causas del accidente que causó la amputación de la mano derecha del trabajador Noé Torres.

Tal y como sucediera hace una semana, los responsables del área de seguridad de la empresa, omitieron informar sobre el accidente a la coordinación municipal de protección civil, al que tampoco han permitido el acceso a la planta como parte del protocolo que se debe seguir durante este tipo de hechos.

Finalmente, trascendió que la trabajadora accidentada se encuentra ya en recuperación en su domicilio, después de ser atendida en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Reportan segundo accidente en Avomex en una semana.