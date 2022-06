Ofrece CFE pago ridículo a carboneros

SABINAS, COAH. - "Es ridículo lo que quiere pagar Comisión Federal de Electricidad por cada tonelada de carbón", así lo manifestó el diputado local por el distrito 03, Jesús María Montemayor Garza, al mencionar que el precio ofrecido, es muy poco rentable a comparación de la inflación que presentan los servicios secundarios.

En entrevista, el diputado dijo que, en el punto de acuerdo que realizó, hizo la comparación de precios internacionales, precios nacionales e inflación, por lo que actualmente se está en la tercera parte de lo que se debería estar pagando.

Confirmó que, en los nuevos contratos de la CFE para los productores de carbón, viene plasmado un precio de 1 mil 240 pesos por tonelada del mineral, por lo que al hacer la comparativa del precio que se otorgó a los productores en las últimas negociaciones, el precio por tonelada fue de 1 mil 100 pesos y subió a la cantidad antes mencionada, sin embargo, el alza en la inflación en el sector minero no resulta para nada costeable.

"De 1 mil 100 a 1 mil 240, no se está reponiendo ni un 12%, no se recupera ni la inflación de la canasta básica, realmente este precio no va a reactivar ni a beneficiar a nadie" manifestó Montemayor Garza.

Por último, lamentó que, con estos contratos no se beneficiara para nada a la Carbonífera ni a los trabajadores mineros, además de que se corre el riesgo de que se rebajen medidas de seguridad en los centros de trabajo, por lo que, más allá de beneficiar, estos contratos perjudicarán a la región.