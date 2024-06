Pandilleros agreden adulta mayor

SABINAS, COAH.- Se suscita fuerte riña de pandilleros contra civiles en la plaza principal de Sabinas, en dónde resulta severamente lesionada una adulta mayor, quien se identifica como María Luisa Sánchez Domínguez.

Fue Aproximadamente a las 10:00 de la noche, cuando se suscitaron los hechos, en dónde testigos oculares mencionan que llega una Pandilla ya reconocida de la colonia Santo Domingo y vírgenes los cuales al arribar comenzaron agrediendo a unos jóvenes y así mismo a un adulta mayor tras esta al tratar de impedir golpearan a sus nietos, misma tras ser atendida por paramédicos de Cruz Roja menciona que:

“Eran un montón de jóvenes, hombres y mujeres, que se abalanzaron contra mí, Yo solo les decía que se detuvieran, que le íbamos a hablar a la policía que se detuvieran, pero no paraban; traían huleras y con ellas nos aventaban piedras. Nunca en mi vida había presenciado esto, ¡nunca, jamás! Es la primera vez, Yo casi no vengo a la plaza, hoy vine a dar una vuelta con las muchachas (sus nietas), ya que nos pusimos de acuerdo para comprarnos un chicharrón, pero nada”.

Pide a las autoridades que se haga justicia: “Ya basta porque no nada más con mis nietos, con todos los jóvenes. Ya basta no pueden venir los del barrio aquí a la plaza porque los agreden. Yo no los conozco pero sé que son de otra Colonia”. Señalan que son presuntamente la misma pandilla que atemoriza a los jóvenes de la placita Huitrón.

Testigos graban con su cámaras de celular el momento de la riña, en donde se identifica plenamente a los agresores, así mismo también se ve como una joven dama comienza a convulsionar al presenciar tan feroz enfrentamiento, misma que fue atendida por un enfermero que se encontraba en el lugar de nombre "Alexis", quien tras darle los primeros auxilios, la trasladada a un nosocomio para su atención médica.

Al lugar arribaron paramédicos de la cruz roja quienes brindaron los primeros auxilios al adulto mayor, quien presentaba una abertura con un bulto en la cabeza del lado izquierdo, así mismo heridas con un arma de punta.

Elementos de seguridad pública se hicieron presentes en el lugar, tomando de conocimiento el parte de los hechos, trasladándose en busca de los presuntos pandilleros agresores.

Trasciende que la riña se suscitó por que los agresores, les habían robado unos cascos, los cuales fueron recuperados por medio de la intervención policiaca, y estos al darse cuenta que andaban en la plaza principal les reclamaron al joven, por qué los había denunciado, y es cuando lo comienza a agredir junto con su prima y en cuando la abuelita trata de evitar el pleito le propinan tremenda golpiza.