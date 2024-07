Papá le da navaja a su hija mayor para que ataque a niño en Sabinas

La acción de un padre de familia en un restaurante de Sabinas, Coahuila ha causado indignación en las redes sociales.

De acuerdo a medios nacionales, el hombre entregó una navaja a una de sus hijas para que defendiera a su hermanita, que momentos antes había sido golpeada por un mejor en el área de juegos.

Los hechos ocurrieron el domingo en el área de juegos del pollo Church´s.

El video del momento en que una madre de familia reclama al hombre, fue publicado por la afectada en su cuenta de Facebook.

En el relato, la persona expresa que su hijo de dos años es un niño que pelea mucho con otros pequeños y ese día golpeó a una infante mientras jugaban.

"Fuimos a comer a Sabinas a Church´s, él estaba jugando, pero sí, pues niño que lo rosaba o tocaba pues el peleaba. Lo saqué, lo regañé y pues él se volvió a meter al área de juego. Una niña aproximadamente de 4 años pues lo rosa sin querer, a lo cual él responde agresivo a pegarle la niña", comienza el texto.

La mujer refiere que el padre de familia al preguntarle a su hija que había pasado, ésta le responde que un niño golpeó a su hermanita por lo que ella comenzó a llorar.

"La niña grande contesta: ´el niño pequeño le pegó´, el señor saca de su porta navajas que traía por fuera en su cinto y se la da a la niña grande y sus palabras exactas fueron ´ten pártele su madre´. Yo me levanto y pues nos hacemos de palabras yo diciéndole que cómo se ponía con un niño y más así la respuesta de él fue que no tenía educación. No mms si el 60ton no tiene educación como un niño de dos años la va a tener,¿cómo se atrevió a hacer eso? o sea eso es darles educación a sus hijas, ¿darle una navaja para que agrediera?", menciona el texto.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y mientras algunos apoyaban a la mamá por su molestia e indignación, hubo otros que le reclamaron por tener un hijo conflictivo.