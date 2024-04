Participa "Cheyennes" en la Liga de Futbol Americano LIFARCC

SABINAS, COAH.- El equipo de futbol americano local, del club "Cheyennes", participa en una temporada más de la Liga Infantil de Futbol Americano en la Región Centro de Coahuila (LIFARCC), así lo da a conocer su presidente y head Coach, Juan de Dios Fragoso.

Menciona que son cinco equipos los que integran esta liga en la ciudad de Monclova y "Cheyennes" que se integra de la ciudad de Sabinas, son el único equipo que participa fuera de Monclova, los cuales han sido bien recibidos

Comenta que están compitiendo en las tres categorías que forman esta juvenil y sobre todo la categoría grande que acaba de terminar el partido quienes han estado con resultados positivos.

El coach Fragoso menciona la importancia de las categorías Pewee, Midget que en su integración el 80% mínimo son muchachos que es su primer año jugando, es su primera temporada, aclara que: "No soy un Hándicap en contra, pero que si es un factor en la experiencia que incide en los partidos, el que tiene, 2, 3, 4,5 temporadas que, sucede en las ligas, los muchachos nuestros con una sola temporada acusan esa inexperiencia, esa novatez, pero, pelean como campeones". Afirmo.

Afirma que todos los muchachos de este club de Cheyenne son 100% Sabinenses y no tienen la necesidad de buscar por fuera como en otras ligas acostumbran, aquí hay muchos talentos, y nos llena de orgullo.

Dijo que todavía quedan pendientes seis semanas por jugar, y se proyecta que los partidos sean en casa.

Opino en cuanto a que no se le da mucho auge al futbol americano en nuestra ciudad que: "El futbol americano, es símil que encuentra con la vida, no hay nada más parecido a lo que vamos a vivir, las experiencias que nos da la vida en el futbol, todo es medible, porque en Sabinas y por qué en gran parte de las ciudades pequeñas no tengamos ese apoyo como deporte, los deportes de masa, los que aglutinan tanta gente son populares, futbol Americano es selectivo, el futbol elige a sus jugadores , no es que Yo quiera Jugar , porque Yo puedo llegar con mucho animo a jugar y tendríamos que contar como un grupo de estos jóvenes(refiriéndose al equipo "Cheyennes"), de 13 a 14 jóvenes que el futbol los jalo, y tienen un carácter, disciplina, un temperamento, y una actitud que los hace permanecer aquí y que los hace distinguirse del resto, no es un deporte fácil".

Invita a la ciudadanía a que ayudemos a promover este deporte, mencionando que: "No es nada más "Cheyennes" el decir, es el deporte en sí, pero "Cheyennes", es el de Sabinas, hay que hacer que Sabinas destaque.

Exhorta a los jóvenes que gusten pertenecer al Club "Cheyennes", en donde el entrenamiento es gratuito; y pueden asistir al campo que se encuentra en el parque Ortegón, en donde entrenan todos los días a las 19:30 horas, desde la edad de 6 a 7 años en adelante; que vengan, entrenen y participen.

El mensaje que les envía a los jóvenes es: "Que al deporte le den prioridad, así como a sus clases académicas, que el deporte como el futbol, camine en paralelo en su vida, familiar, social, personal, su vida deportiva, cuando ellos sean profesionistas, van a ser exitosos, se los garantizo". Finalizo.