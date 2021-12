Pide licencia Tania Flores

SABINAS, COAH. - La alcaldesa electa de Melchor Múzquiz, dejó el Congreso del Estado, donde fungía como diputada de esta legislatura, por lo que, la futura alcalde, pidió una licencia, para poder arribar a la presidencia del pueblo mágico.

Tania Vanesa Flores Guerra, declaró que, tras arduos seis meses de trabajo, tomó la decisión de despedirse del congreso, donde luchó imparablemente a favor de los coahuilenses, así como debatiendo para que las iniciativas, puntos de acuerdo y pronunciamientos presentados, se pudieran traducir en beneficio de toda la población de Coahuila.

"Me llevo un bonito recuerdo, mi paso por el Congreso del Estado, me ha dejado grandes enseñanzas, sin embargo, esto me deja todavía una responsabilidad aun mayor para poder seguir luchando a favor de toda mi gente". Reiteró Flores Guerra.

Cabe recordar que, será a partir del 01 de enero del 2022, cuando Tania Flores, siga trabajando en coordinación de los diputados, sin embargo, ahora lo hará desde otra postura, siendo la alcaldesa de Múzquiz, vestida de los colores de la cuarta transformación MORENA.