SABINAS, COAH.- Las familias de los diez mineros atrapados en "el pinabete", suplican desesperadamente el rescate, exigen llegue más apoyo para salvar a sus obreros, quienes se encuentran todavía entre las entraña de la tierra, probablemente, luchando por su vida pues no ven avance en el rescate.

En rueda de prensa ofrecida improvisada, las familias decidieron salir a expresar su sentir, ya que se sienten desesperados, engañados y totalmente frustrados ante esta peligrosa situación de vida o muerte para los diez trabajadores.

Destacaron que piden ayuda internacional para que se agilice el rescate, luego que no quieren que pase lo mismo que en Pasta de Conchos, donde los cuerpos se quedaron atrapados bajo la tierra.

Gabriel Rodríguez Palomares, hermano de Margarito Rodríguez Palomares, denunció abiertamente, "Las autoridades nos dicen que nos esperemos, que falta mucho, que falta poco, nosotros solo queremos ayuda, del extranjero o de donde sea".

Compartieron que, al ser los mineros los expertos en estos temas y conocer completamente los pozos y minas de esta región, deberían ser ellos quienes ingresen ya al rescate de sus compañeros, sin embargo no los no les han permitido ni siquiera acercarse.

"No nos dejan acercarnos, vamos hasta 100 metros antes del pozo, no vemos cómo está el trabajo, no sabemos ni lo que están haciendo ni sabemos si lo están haciendo bien o mal y lo que le dicen a usted son puras mentiras Y así nos traen, a puras vueltas a puras promesas a puros engaños ya no sabemos qué hacer".

Sergio Martínez Valadez, resaltó qué ya era necesario hablar con los medios de comunicación, para que supieran cómo están las condiciones actualmente en este pozo carbonero donde ya se deberían estar realizando las labores de rescate y sin embargo no se ha hecho nada, "nosotros le dijimos a la secretaria, nosotros le firmamos un papel donde nos hacemos responsables y nos pasa algo no les vamos a pedir nada si nos quedamos ahí adentro pero déjenos entrar y no nos dejó".

Martha María Huerta, esposa de Sergio Cruz, dijo que, el pasado sábado se les iba a brindar información en punto de las ocho de la mañana, no obstante esa información jamás llegó. "Nosotros nos dimos cuenta que la madrugada separa una bomba del pozo 2 Y no han hecho nada, no ha trabajado la bomba en todo el día y a nosotros no nos dicen nada".

Asimismo, mencionaron que todas las fotos que se muestran en redes sociales son falsas "solo para taparle el ojo al macho", además de que la coordinadora nacional de protección civil, es una inexperta y no tiene ni idea de lo que está habiendo ni de lo que se está trabajando.

Finalmente, argumentaron que las autoridades aseguran que se trabaja las 24 horas del día, sin embargo esto es mentira, ya que los trabajos paran en plena madrugada para dormir y que no se en cuenta y no informen a los medios de comunicación.

No obstante ya decidieron que todo lo que pase dentro del pozo se estará informando a todos los medios, para que se sepa realmente lo que se hace y no se hace dentro de este pozo carbonero, para sacar a los 10 mineros que se encuentran atrapados desde hace ya 10 días.