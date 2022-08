Pierde fe padre de Gabriel Cruz

SABINAS, COAH.- "Estoy preparado para lo peor, aunque tengo fe y esperanza, ya es poca". Expresó Sergio Cruz Castillo, padre de Sergio Gabriel Cruz Gaytán, de 42 años de edad, quien actualmente se encuentra atrapado en la mina.

En entrevista, el doloroso hombre informó que, su primogénito apenas llevaba dos meses laborando dentro de este pozo de carbón y que siempre le decía que no corría peligro para no mortificarlo, sin embargo, su instinto de padre, sabía que algo no estaba bien dentro de este centro de trabajo ya que, no es un secreto que las condiciones laborales de estos sitios, siempre son las peores.

"Yo le preguntaba que si había agua y me decía que no, siempre me decía que no, el siempre ha trabajado en las minas y esto es lo que a él siempre le ha gustado, pero pues aunque tengo fe, ya no se lo que vaya a pasar, esta muy difícil la situación". Informó con lágrimas en los ojos.

El padre, dijo que no ha dormido ni comido en dos días, ya que la angustia de saber que va a pasar con su hijo no lo deja ni respirar, además de que no se ha retirado a su casa desde que le informaremos que su primogénito se había quedado atrapado dentro de la mina conocida como "Los conchas".

"No me queda más que esperar un milagro, sé de gente que si se ha salvado aunque es muy difícil, se que vienen cosas muy fuertes y ni modo a seguir esperando". Finalizó Cruz Castillo.