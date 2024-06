Poco incrementa caudal del río Sabinas.

SABINAS, COAH.- A pesar de que hubo algunas lluvias de consideración, no fue lo suficiente para aumentar el caudal del Río Sabinas, así lo informa José Antonio Dávila Paulín, Director del Área Natural Protegida de la Cuenca Don Martín de la Comisión Nacional de áreas protegidas CONANP

Mencionó que ha habido algunas lluvias muy aisladas en las partes serranas, lo cual es muy bueno, sea de donde sea la lluvia va a ser buena, porque al final de cuentas se filtra y va a dar el manto freático. Que nos ayuda a todos el agua que sale en las llaves de las casas, la cual viene del subsuelo, entonces aunque aparentemente no sirva de nada que llueva ya en la montaña, al contrario la vamos a usar .

Señaló que sin embargo estamos en medio de una sequía muy severa de varios años, y no ha sido la cantidad de agua suficiente como para recargar el manto freático el agua subterráneo, y eso lo vemos reflejado en el nivel de los pozos y de las norias.

Dijo que también les han reportado el abatimiento o el que se han secado totalmente algunas de las norias, y los niveles en los pozos han disminuido. Espera que las lluvias o el incremento del nivel del agua en el río se logre dar porque el río es un indicador excelente de cómo está el agua en la Cuenca. Si el nivel del río aumenta y se mantiene, quiere decir que a nivel cuenca si se está captando agua.

"Las lluvias que hemos tenido muy abundantes, pero en tiempos muy cortos sí incrementan el nivel del agua, pero es totalmente temporal o totalmente circunstanciales, es por esas lluvias pero inmediatamente vuelve a disminuir el nivel del agua".

Especificó que lo que provoca la sequía se debe a varios factores, no es nada más el calor. "Es multifactorial decimos esta sequía o esta falta de agua que tenemos a nivel región y a nivel Norte y sur de México, en realidad estaba viendo un reportaje en donde más del 50% de las presas del país están abatidas. El calor es un factor muy importante, que la evaporación que se da por las altas temperaturas; sin embargo hay que agregarle también el tema de la explotación del agua subterránea. Los Pozos que se construyen en los ejidos o en las propiedades privadas, muchas veces no están regulados o no están registrados, y eso es agua que sale de la Cuenca que ni siquiera sabemos cuánto es el volumen que se está extrayendo, ese es otro factor de que está abatiendo, que está disminuyendo el agua disponible. Agrégale el cambio climático, esta temporada de sequía de varios años, también ayuda o contribuye a que disminuya el agua disponible; el mal uso que damos también del agua en las ciudades, en las Industrias, en la agricultura; no estamos como para andar desperdiciando el agua, estamos como para ya cambiar los viejos hábitos, cambiar hasta los tipos de cultivos que estamos produciendo; cambiar la alfalfa, por Nopal; cambiar ese tipo de hasta de tecnología en los sistemas de riego. El agua rodada es algo que no debería existir, deberíamos tener ya sistemas de riego de agua por goteo, sistemas eficientes de riesgo. Entonces son muchas cosas, agrega todo eso junto, más lo que estamos viviendo ahorita".

Indicó que el aumento del nivel del Río fue mínimo, pero fue por las lluvias torrenciales. En días pasados hubo aumento aproximadamente de 30 a 50 cm cuando mucho, pero inmediatamente empezó a descender, es por ello que pues es un aumento no significativo, ya que no ayuda en realidad mucho.

Reseñó de dónde proviene nuestro río Sabinas exactamente

"Todo mundo o muchas personas piensan que ya por llover mucho en Sabinas, ya se va a incrementar el agua en el río, y ¡No!, los ríos en general son como el sistema circulatorio de nosotros, son los que nos dicen cómo está el ecosistema, cómo está en este caso el agua en la Cuenca. El río Sabinas en Sabinas específicamente proviene de dos Fuentes, una que es el Sabinas que nace en el nacimiento de los kikapú, en donde están los negros Mascogos, en la Sierra Hermosa de Santa Rosa, y el río Álamos que es otro afluente que se junta delante entre Sabinas y Nueva Rosita. El río Álamos nace en la serranía del burro, que también forma parte de aquí de la misma cuenta pero son dos ríos que se unen y van a dar a la presa de Don Martín".

Recalcó que si llueve en la serranía de Santa Rosa le va a contribuir al río Sabinas, si llueve en la serranía del burro, y en aquellas otras sierras que pasan por los comandantes, por la caseta de los pintos.

Señala que cuando nos avisa el señor Isaías que está lloviendo muy fuerte en la caseta de los pintos, quiere decir que en algún momento va a llegar agua a Sabinas.

Agregó que: "Sí ha habido lluvias, pero no han sido muy importantes en aquella parte. Entonces no crean que porque llueve mucho en Sabinas ya se va a recuperar el río, y no, es simplemente una parte que se va a recuperar, pero el río necesita que llueva desde donde nace, allá en la parte alta donde nace la cuenta. Es una cuenca de más de 6 millones de hectáreas, un área muy grande, pero las lluvias de verano en donde vivimos son torrenciales, pero son muy esporádicas, y muy puntuales; llueve en lugares muy localizados, no es una lluvia generalizada. Eso es lo que nos hace las condiciones que tenemos ahorita".