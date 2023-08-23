Por depresión se quita la vida

SABINAS, COAH.- Un hombre con una fuerte depresión se quitó la vida en la colonia Sarabia de esta ciudad dejando en la orfandad a una menor de 13 años.

El infortunado en vida respondía al nombre de Jesús Alejandro Salgado de 31 años de edad el cual tenía su domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata, número 646 entre Acuña y Simón Bolívar.

Se informó que el ciudadano se encontraba solo en su hogar al momento de tomar la decisión de escapar por la puerta falsa, siendo sus familiares quienes lo encontraron sin vida.

Fue cerca de las 08:30 horas cuando se dio parte de lo ocurrido a las autoridades policiacas, desplazándose al lugar de los hechos, oficiales de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes y posteriormente elementos de la Agencia de Investigación Criminal así como peritos en criminalística quienes realizaron las diligencias pertinentes.

Finalmente, los resultados mortales de Jesús fueron trasladados a un anfiteatro de la localidad para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.

Este es el suicidio número 28 registrado en la Carbonífera de los cuales 12 personas del Municipio de Sabinas, han logrado su cometido de atentar contra sus propias vidas.