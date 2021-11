Presume maestra cruzar a Eagle Pass

SABINAS, COAH.- Al ser del dominio público que todas aquellas personas inmunizadas contra el COVID-19 con las vacunas CanSino y Sputnik V no podrán ingresar como viajeros internacionales a Estados Unidos luego de la reapertura de las fronteras, una docente nigropetense aseguró a través de su cuenta personal de Facebook, haber logrado cruzar a Eagle Pass, Texas.

Graciela del Ángel Garcés, mencionó en redes sociales: "para todos los que me están preguntando sobre si es verdad de que me dejaron pasar con vacuna Cansino, el oficial me enseñó el mismo documento, yo no iba a cruzar, solo fui a preguntar si me podían dar permiso de cruzar a mi hija americana a recibir su vacuna de COVID y cuál fue mi sorpresa que me dijo, yo sí podía cruzar porque Cansino está aceptada y pues me sacrifiqué y aproveché a hacer unas compras".

Cabe señalar, Estados Unidos, reabrió desde el pasado lunes sus puentes para viajeros completamente vacunados, sin embargo de acuerdo a los lineamientos, se considera que las personas están completamente inmunizadas al haber recibido las dosis completas de las vacunas aprobadas para uso de emergencia por E.U. y aquellas que aparecen en la lista autorizada por la Organización Mundial de la Salud.

La docente también publicó el documento donde se hace mención de las vacunas que son validas para poder ingresar a Estados Unidos.

Mientras tanto, en esta región existe incertidumbre en algunas personal respecto a la decisión de las autoridades estadounidenses de permitir que ingresen al país solo extranjeros completamente vacunados con fármacos que ya están autorizados por la OMS, dejando fuera al menos a millones de latinoamericanos que recibieron la vacuna rusa Sputnik V, la china CanSino y las vacunas cubanas Abdalá, Soberana 02 y Soberana Plus que sirve como una dosis de refuerzo para la Soberana 02.