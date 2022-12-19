Pronostican fría Noche Buena

SABINAS, COAHUILA. - Con la llegada del frente frío estacionario numero 17 y una vaguada polar en el norte del territorio nacional se prevé una baja de temperatura en todo el estado en los próximos días, en Noche Buena y Navidad.

Según el pronostico extendido en Navidad la temperatura oscilaría entre -1 y 12 grados Celsius.

Este frente frio está ocasionando caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California y zonas altas de Chihuahua y Sonora y lluvias intensas en estados como tabasco y Veracruz, Oaxaca campeche y puebla.

En Coahuila, Nuevo León y SLP se presentarán lluvias de 1 a 5mm, la masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá el ambiente muy frío durante la mañana en zonas altas de los estados del norte y centro de la República.

Viento con rachas de 60 a 70 km/h en Chihuahua y Durango, y rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

Durante la mañana se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en sierras de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados Celsius y heladas en zonas de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo,

Ante las bajas temperaturas y el ambiente frío que se percibe durante las mañanas y las noches en distintas regiones de México, se recomienda a la población vestir ropa abrigadora, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y brindar atención especial a la niñez, personas de la tercera edad y enfermos.