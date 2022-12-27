Pronto se restablecerá suministro de agua potable : SIMAS Carbonífera

Sabinas, Coahuila. – A cuatro días de que se presentará un desperfecto la extracción de agua de dos pozos de abastecimiento ubicados en la serranía de la comunidad de San José del Aura de SIMAS Carbonífera, la directiva de la empresa, asegura que trabajan a marchas forzadas para solucionar el problema.

Y es que debido al desperfecto usuarios reportan baja presión del agua en sus hogares.

“Avanzan los trabajos para dar solución a las demandas de los usuarios” señaló a través de redes sociales, el gerente general de SIMAS Carbonífera, Rafael Humberto Martínez Villarreal.

“Son dos motores dañados, ya se encuentra la grúa, contratistas y personal de SIMAS Región Carbonífera laborando en el lugar, esperamos reestablecer muy pronto el pozo número 1 para después enfocarnos en el pozo 7 que también presentó una falla”, indicó Martínez Villarreal.

Precisó que estos dos pozos averiados son de los más importantes y son los que mayor flujo de agua dan a la red general, por eso se han presentado bajas presiones en colonias de Nueva Rosita y Sabinas, pero que se trabaja sin descanso para poder brindar el servicio al 100%.

“Nuestro compromiso siempre ha sido el de brindar un buen servicio, desafortunadamente las fallas se presentan, pero rápido las atendemos para no tener mayores afectaciones a la población”, dijo el gerente del sistema.

Finalmente dijo que entiende las peticiones que realizan los usuarios, pero a la vez pidió comprensión y puntualizó que a la par de estas acciones correctivas, de manera cotidiana se trabajan en temas preventivos para evitar mayores problemas