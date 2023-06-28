Protesta en SIMAS por falta de agua

SABINAS, COAH.- Un grupo de ciudadanos de Cloete, Agujita y de esta localidad se manifestaron ayer en las oficinas municipales de SIMAS por la falta de agua potable.

Desde la mañana de ayer un grupo de manifestantes la mayoría mujeres decidieron tomar las instalaciones de SIMAS esta medida de presión la tomaron con la intención de que les resuelvan la falta del vital líquido en sus hogares.

Las amas de casa acordaron en manifestarse debido a que las dejaron plantadas en una reunión que sostendrían el pasado martes con los funcionarios de SIMAS Gerardo Ramos y Enrique de León titular de la dependencia donde les expondrían la grave situación que atraviesan las familias del municipio.

Las manifestantes exigen agua potable en las tuberías y no en pipas. La maestra Hortensia Canízales activista de la Villa de Cloete señaló que todos tienen derecho al servicio de agua potable, por lo tanto permanecerán en el exterior de la oficina en espera de una respuesta satisfactoria a su demanda.