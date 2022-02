Protestan empleados del ISSSTE

SABINAS, COAH. - Personal del ISSSTE Sabinas, manifestaron su inconformidad al trabajar bajo protesta, por no recibir respuesta de la destitución de la encargada del área de Recursos Humanos, Graciela Cuellar, quien es acusada de cometer abusos y prepotencia dentro del instituto de Salud.

Son 80 trabajadores de distintos departamentos, entre médicos, enfermeros y personal administrativo, quienes están exigiendo la renuncia de Graciela Cuellar, quien es acusada de hostigamiento, acoso, abuso de autoridad, favoritismo, despotismo e intimidación.

Lourdes de Luna, Reina González y Norma Guerrero, enfermeras del hospital, explicaron que este movimiento de protesta inició el pasado 07 de diciembre del 2021, donde se solicitó el despido o renuncia de la señalada, ya que según su versión, ya son varios años de problemas causados por la coordinadora de recursos humanos.

"No respeta nuestros derechos, ella maneja toda la clínica, pasa por encima de las decisiones del director, es prepotente, mala persona, ella dice que no vive del sueldo del ISSSTE, que no lo necesita, por eso queremos que se vaya" expresaron.

Finalmente, las manifestantes mencionaron que hace algún tiempo se habló con Fernando Martínez, quienes se encuentra encargado de la delegación estatal del ISSSTE, sin embargo hasta el momento, se les ha dado una solución a este problema que les aqueja diariamente al acudir a trabajar.