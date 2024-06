VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- "Lo que yo busco en lo personal en torno al caso Pasta de Conchos, es un acceso a la verdad, saber ¿Qué detonó la tragedia?, lo anterior fue expuesto por Elvira Martínez Espinoza, viuda del minero Jorge Bladimir Muñoz.

Esto lo expresó al encontrarse en el exterior de la Lumbrera Uno de la mina donde desde hace tiempo se realiza el rescate de las víctimas mortales.

Cabe señalar, hasta el momento, no existen querellas formales por parte de las víctimas indirectas, para fincar responsabilidades en contra de quien o quienes resultaron responsables de estos trágicos hechos.

Dijo que después de darse a conocer por parte de las autoridades federales respecto a que no hubo tal explosión donde visualizaron algunos restos de mineros, se presenta un nuevo escenario puesto que, si los obreros no murieron calcinados, entonces ¿Qué sucedió? Ante lo cual las familias tendrán que asesorarse a fin de proceder a interponer las denuncias correspondientes, encuadrar el delito, etc.

Agregó que, hasta el día de hoy, las familias no han solicitado información sobre el expediente que en aquellos años se inició tras la tragedia registrada en Pasta de Conchos.

"Nosotros estamos enfocados en la recuperación de los restos humanos por lo pronto, sabemos que están por descender a la Lumbrera Dos el próximo mes por lo cual esperamos el rescate".

Sobre las actas ministeriales que se elaboraron, indicó que, en base al dicho de algunas familias, las realizaron para que los deudos aceptaran la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Laboratorio de Perfiles Genéticos en el rescate, sin embargo, a otros deudos les informaron otra cosa, por ello yo en realidad no firmé ya que no tenía claridad en eso, destacó la ciudadana.