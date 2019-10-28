Quieren menos años los asesinos de Kobel

SABINAS, COAH.- Por segunda ocasión fue diferida la continuación de la audiencia intermedia en el caso de la ex alcaldesa de Juárez Olga Gabriela Kobel Lara quien fuera privada de la vida en el mes de diciembre del 2018.

Imputado que aparece como autor intelectual del crimen.

La defensa de los imputados realizó la petición de que fuera diferida la audiencia con la finalidad de buscar un juicio abreviado que le sea benéfico a los acusados, por lo cual el juez penal otorgó 10 días hábiles.

El esposo de la ex alcaldesa de Juárez, Carlos Alberto Chacón Madrid comentó que ellos no buscan que se haga la reparación del daño, solamente pide que se haga justicia, ya que es un dolor muy grande que nunca se podrá superar.

Y aclaró que aunque se lleve a cabo un juicio abreviado, los imputados no saldrán pagando la reparación del daño, ya que es un delito grave y solamente les rebajaría años en la sentencia que el juez dictamine.

Por segunda ocasión difieren audiencia intermedia en caso de la alcaldesa de Juárez, Gabriela Kobel Lara.