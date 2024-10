Quiso ganarle el paso al tren.

SABINAS, COAH.- Daños materiales de consideración y dos personas lesionadas que no requirieron traslado a un hospital, fue el saldo que dejó el choque del tren contra una camioneta tipo pick up cuyo conductor no hizo el alto correspondiente en el cruce con la calle Rivapalacio la tarde del jueves.

Fue alrededor de las 12:45 horas cuando se reportó el accidente en los límites de la colonia Centro y Sarabia, donde la locomotora del tren embistió a una camioneta RAM de reciente modelo cuyo conductor no hizo el alto correspondiente al llegar al crucero.

Después el impacto en el lateral derecho, el vehículo terminó de frente al ferrocarril sobre la misma calle Rivapalacio, resultando lesionados el conductor Gilberto Hernández y su acompañante Manuel de Jesús García ambos originarios de Nueva Rosita.

De acuerdo con el conductor de la RAM, el accidente sobrevino cuando al llegar al cruce con el ferrocarril, no escuchó el sonido del silbato de la locomotora, lo que aseguró, fue activado en el instante del choque.

Al lugar de los hechos acudieron oficiales de la dirección de policía y tránsito municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja quienes ofrecieron los primeros auxilios a los lesionados, quienes presentaban golpes que no requirieron su traslado a un hospital.