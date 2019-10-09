Reanudan el lunes audiencia de Kobel

SABINAS, COAH.- A casi un año del asesinato de la entonces alcaldesa de Juárez, Coahuila, Olga Gabriela Kobel Lara, preparan la audiencia intermedia mediante la cual comparecerán los acusados en el crimen de la entonces.

Se tiene como fecha contemplada el próximo lunes 14 de octubre en el Juzgado Penal de esta ciudad.

El Delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, indicó que la audiencia se realizará en punto de las 13:00 horas.

El Ministerio Público habrá de ofrecer los medios de prueba con la finalidad de que sean aceptados por el juez de control a fin de realizar la eventual apertura de juicio oral.

Cabe señalar aún existen algunas cuestiones legales que se pueden discutir, o bien algún diferimiento dependiendo de las partes, expresó el entrevistado.

Señaló que en esta etapa podría solicitarse por parte de los imputados someterse a un procedimiento abreviado o algún tipo de incidentes que en un momento dado pueden retrasar la celebración de la audiencia.

Por lo tanto, aún no se puede definir una posible fecha para juicio, pues todo dependerá de la audiencia intermedia del próximo lunes.

A pregunta expresa, destacó que de acuerdo a la ley por tratarse de un feminicidio los imputados podrían alcanzar una condena de más de 50 años de prisión.

Pero además, indicó el Delegado, hay también otra imputación a los implicados referente al ocultamiento del cádaver, previsto en la ley de víctimas o desaparición de personas.

“En este caso es una ley que también tiene penalidades altas por lo que analizando de acuerdo a las reglas que establece el código cual sería la pena máxima que pudiera imponerse en el caso de un juicio”, explicó Ramírez Guillén.

LOS HECHOS

Tal y como fue del dominio público, estos hechos se registraron el 10 de diciembre del 2018, cuando la entonces alcaldesa acudió a esta ciudad, su familia le perdió la pista y posteriormente trascendió por parte de la Fiscalía que habían encontrado los restos de la edil incinerados y enterrados en un rancho.

Como responsable directo se mencionó a David N, propietario de la empresa Fábricas Metálicas (FAMESA) quien privó de la vida con arma de fuego a la autoridad y junto con otra persona quemaron y enterraron los restos de la Presidenta Municipal en una finca.