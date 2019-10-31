Reconocen a mujeres con cáncer

San Juan de Sabinas, Coah.- Con un desayuno ofrecido por las autoridades municipales de San Juan de Sabinas, a las sobrevivientes del cáncer, el municipio terminó con las actividades correspondientes al mes de octubre, considerado como el mes de la lucha contra el cáncer.

El alcalde convivió con las guerreras.

El convivio se dio en conocido restaurante ubicado a la entrada de Nueva Rosita, donde el alcalde Julio Iván Long Hernández, acompañado de su esposa la presidenta del sistema DIF de San Juan de Sabinas, Lic. Alejandra Flores de Long, compartieron el pan y la sal con las sobrevivientes, refrendando además el compromiso de la presente administración de seguir trabajando en este tema.

Durante su mensaje el alcalde Long Hernández, destacó las acciones que de forma coordinada se realizan con el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaria de Salud, y también resaltando la participación de asociaciones civiles, y organismos dedicados a apoyar a los enfermos de cáncer y sus familias.

Bajo ese contexto entregó el reconocimiento “Guerrera Sobreviviente”, a las sobrevivientes de esta enfermedad, que asistieron al evento convocado por el municipio en coordinación con el sector salud.

La asociación “Mirar a la Vida” recibió donativo.

También la asociación “Mirar a la vida A.C.”, recibió un donativo de 20 mil pesos por parte del DIF Municipal de San Juan de Sabinas, para continuar con las acciones en favor de este importante sector de la sociedad.

Al hacer uso de la palabra del Dr. David Alejandro Mussi Garza, jefe de la jurisdicción sanitaria número tres en la zona Carbonífera, destacó la sinergia con la cual se está trabajando con el municipio de San Juan de Sabinas, y como muestra citó las jornadas que se han desarrollado durante el mes que concluye.