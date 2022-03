Reducen casa a cenizas

SABINAS, COAH. - Una vivienda de interés social aparentemente abandonada, terminó reducida en cenizas, esto luego de que unos pirómanos le prendieran fuego a toda la casa, el siniestro se registró en el predio Nuevo Barroterán.

Vecinos de la colonia Valle Dorado, fueron lo que se percataron del incendio y dieron parte a los cuerpos de bomberos y protección civil, por lo que los rescatistas rápidamente llegaron hasta el lugar situado en la calle Valle el Alto, para empezar a maniobrar y evitar que las llamas se expandieron hacia otros lugares.

Tras varios minutos de trabajos coordinados, los apaga fuegos lograron apagar todas las llamas que arrasaron con la humilde morada, sin embargo, los daños en la pequeña casita, fueron cuantiosos.

A pesar de la gravedad del problema, no hubo personas lesionadas, los socorristas, se encargaron de que no hubiera nadie dentro de la casa para que no resultaran heridos.

Por último, uniformados de Seguridad Pública y Mando Único, llegaron hasta el lugar del incendio y tomaron conocimiento del hecho, mismos que iniciaron una investigación con los colonos, para dar con el paradero de los responsables de este suceso.