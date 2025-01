Registran escuelas 100 % de ausentismo.

SABINAS, COAH.- Las condiciones climáticas por debajo de los cero grados centígrados que trajo consigo el frente frío #24, provocó el ausentismo total en las escuelas de educación básica, Jardín de Niños, Primaria y Secundaria, confirmó la Subdirectora de Servicios Educativos para los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso, Marisol Ávila Menchaca.

Entrevistada respecto a los detalles de la jornada de ayer martes, la funcionaria reconoció que el amanecer fue muy frío por debajo de los 0 grados, por lo cual los padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a la escuela.

"Atendiendo el comunicado del Secretario de Educación no hubo suspensión de clases, los maestros están en las aulas, pero sin hubo ausentismo. Las primarias estatales y federales no tuvieron alumnos. Entendemos la postura de los padres de familia para no enviar a sus hijos a la escuela, puesto que en todas partes, la escarcha de hielo amaneció en las calles" dijo.

La profesora Marisol Ávila Menchaca señaló que confía en retomar las clases de manera presencial, pues no han tenido indicaciones que se activen el modo virtual hasta este momento.

Respecto a las actividades en las instituciones educativas se registraron solamente del personal docente, administrativo y directores, quienes están pendientes de las indicaciones de las autoridades educativas del estado.

Finalmente, la entrevistada confirmó que el resto de la semana se continuará atendiendo el criterio establecido por la Secretaría de Educación de Coahuila, respecto a la asistencia a las aulas basado en la temperatura.