"Regresa Hija" piden a Jimena

SABINAS, COAH.- A través de redes sociales la señora Belén Márquez, madre de la joven Jimena Medina desaparecida desde la noche del pasado domingo, le pidió regresar a su hogar y reiteró el amor profundo que siente por ella, Así mismo pidió a las personas que la tengan la regresen, para acabar con la angustia que vive toda la familia.

La señora Belén agradeció a todas las personas que han manifestado su solidaridad, tanto de los municipios de la región carbonífera como todos los lugares en que ha sido difundida la desaparición de su hija Jimena Medina, Y de igual manera a la fiscalía general del estado y todas las corporaciones policiacas que se han sumado a la búsqueda.

"Hija si me estás viendo, aquí tienes tu casa. Te quiero mucho, estoy preocupada por ti hija, no he parado desde el día que te fuiste. Te amo, te quiero. Te perdono todo lo que hiciste, te disculpo. Mi vida es tu casa, siempre te vamos a apoyar en todo lo que esté bien para ti" señaló la señora Belén a su hija desaparecida.

En la última parte del mensaje, la angustiada madre pidió a quienes tengan a su hija que la regresen, y señaló que sigue pidiendo a Dios por ellos.

"A ustedes los quiero, los amo en Cristo, en el amor de Cristo. Los quiero y estoy pidiendo también suéltenmela, se los pido de todo corazón, es un dolor muy grande que de la boca para afuera estoy aparentando algo, pero no saben mi corazón destrozado y no espero que ustedes el día de mañana pasen lo mismo. Los quiero en Cristo" Puntualizó.