Reportan Hallazgo de un Cuerpo Sin Vida en Carretera 57

PROGRESO, COAH.- Se reporta el hallazgo de un cuerpo sin vida de un varón, en estado de descomposición, en carretera 57, kilómetro 65, en el entronque rumbo a San Alberto.

Los hechos se reportaron a las 11:00 horas aproximadamente, de este jueves 06 de junio, en donde se ve a un sujeto de complexión media, pantaloncillos cortos color negros, playera amarillo mostaza con un estampado de "JUST DO IT", en estado de descomposición, mismo que se encuentra bajo una torre que esta en el lugar

En el lugar ya se encuentran elementos policiales acordonando el área, e investigando el móvil de los hechos, más información en proceso....