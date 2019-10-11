Respalda Iniciativa Privada reclamo

SABINAS, COAH.- Integrantes de la Iniciativa Privada en la región, respaldan las acciones y medidas que contemplan los productores de carbón para lograr que el Gobierno Federal les escuche en brindar una solución definitiva a sus contratos.

Así lo dio a conocer el empresario sabinense Fernando Mendoza Bernal, al recordar que existe el compromiso del Presidente de la República de apoyar a la región carbonífera, pero poco a poco, la situación se ha tornado crítica, de ahí la decisión de hacer frente común.