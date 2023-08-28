Respetan ladrones escuelas de Sabinas

SABINAS, COAH.- Durante el período vacacional de verano, los ladrones respetaron los planteles educativos, por lo tanto los alumnos de nivel básico regresaron ayer sin ningún incidente a sus aulas escolares que las encontraron intactas.

La Subdirectora de los Servicios Educativos para los municipios Sabinas Juárez y Progreso, Marisol Ávila Menchaca señaló que el primer día de clases se llevó a cabo en forma normal sin ninguna alteración, solamente el llanto de los niños que ingresaron a primer grado y todo es desconocido para los pequeños.

Así mismo la entrevistada hizo un llamado a los padres de familia para que envíen a sus hijos a las escuelas que fueron designadas por la Secretaría de Educación mientras que resuelven la situación de los alumnos debido a que en algunos de los casos los planteles se encuentran muy retirados de su sector.

Reconoció Ávila Menchaca que los alumnos que fueron aceptados en los planteles educativos muy retirados de su sector, enfrentarán un grave problema como lo es el transporte para que lleguen a tiempo a su horario de clases.

Existe alta demanda por parte de los alumnos en ingresar a las escuelas secundarias Venustiano Carranza, Técnica del Estado y Francisco Murgía que quedan cerca de su sector donde radican, sin embargo ya no hay cupo para los solicitantes, por lo tanto deberán de acudir a sus planteles educativos designados.