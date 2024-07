Resurge la esperanza de encontrar más cuerpos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La esperanza en las viudas de Pasta de Conchos por recuperar a sus seres queridos, resurge al informarles que se supone, podrían encontrar más restos humanos cerca de la Lumbrera Uno.

Claudia Escobar viuda de Raúl Villasana mencionó que dentro de la información que les brindan conforme pasan los días desde que se aposentaron en la Lumbrera Uno, esto el pasado jueves 27 de junio del presente año, les han reiterado que es un solo cuerpo el que recuperaron y que de los 12 restantes que faltan, ellos solamente mencionaron sus nombres y se supone que están en dicha área, pero no han sido aún visualizados.

"Muy mal la información que nos brindan, vienen a decir lo mismo que en innumerables ocasiones nos han dicho, ante lo cual exigimos que se presente la Fiscalía General de la República, que hagan acto de presencia todos los que tienen injerencia en el Mando Unificado, para que nos contesten todas las preguntas que tenemos ya que la Secretaría de Gobernación bien claro dijo, que ya los habían visualizado y que eran 13 restos, nos dieron los nombres", externó la entrevistada.

Agregó "las compañeras que permanecen aquí, sabían que a lo mejor ya iban a encontrar a sus familiares, y ahora resulta que no, que, a lo mejor pueden encontrarlos, pero no se atreven a decir nombres, no quieren decir si hay más restos óseos, unicamente nos dicen que hay que esperar".

"Porqué nos dijeron al principio eso que había 13 restos, nomás movieron a toda la gente, puesto que quienes piensan que ya se los van a dar, ahora resulta que siempre no".

Claudia Escobar añadió -Estamos enojadas porque tenemos desde el viernes diciéndoles que queremos una reunión con todo el Mando Unificado ya que para eso se hizo, puesto que todos los días nos deben brindar información veraz de lo que están sacando, de lo que se ha avanzado, de lo que van haciendo en la lumbrera, a fin de que la gente no esté especulando, pero no nos escucha-, acentuó.

Mientras tanto "Aquí estamos nadamás suponiendo porque a nosotros nadie nos da información y luego las autoridades se enojan por lo que vertimos a los medios de comunicación, cuestionándonos en relación al porque ventilamos información".

Ahora bien, por qué no quieren que nadie se entere respecto a cómo va el proceso de recuperación de cuerpos, nosotros pensamos que se debe a que nos mintieron desde un principio, dijo la viuda de Raúl Villasana.