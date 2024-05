Retiran Escombros y Árboles de la Vía Pública

SABINAS, COAH.- El coordinador de servicios primarios en este municipio Raúl Ángel León, nos informó que por indicaciones de la alcaldesa Diana Haro, es mantener la ciudad lo mejor posible, por causa de los estragos de la pasada tormenta.

Menciona que en los recorridos que han dado por las diferentes calles de toda la ciudad, se han encontrado que la tormenta inusual, qué pasó el día de antier y ayer, causaron bastantes estragos en la cuestión de árboles caídos, espectaculares y demás.

Declaró que ellos como servicios primarios se están enfocando en la limpieza de las calles, esto se encuentran realizándose con el equipo como: motosierras, camiones, motoconformadoras, retroexcavadoras, y todo equipo que tienen a su disposición; en donde están retirando estos árboles para que la ciudad pueda estar tranquila, ya que todavía hay riesgo de que se caigan algunos árboles sobre los vehículos, e incluso sobre la gente qué va transitando por las banquetas.

Manifestó que aún no se tiene la cantidad exacta de los árboles que se han retirado, pero que es un aproximado de 40 tan solo en la vía pública, y aún faltan los que se encuentran en las escuelas y algunas casas.

Expresó que son árboles muy grandes y muy viejos, los cuales fueron levantados desde raíz por los fuertes vientos, en donde las imágenes pueden constatar ello.

Notificó que el día de ayer acrecentó estas afectaciones, ya que hubo bastante viento y se cayeron más árboles, pero la indicación de la alcaldesa que es Clara y precisa, es apoyar a la ciudadanía para que puedan estar sin temor; y que pueda restablecerse pronto la energía eléctrica en los lugares en los que se fue, ya que al caerse los árboles se llevaron con ellos cableados de energía eléctrica y algunos postes.

Exhortó a la ciudadanía a que si tiene algún árbol a punto de colapso favor de comunicarlo en el departamento de "Atención ciudadana", que se encuentra en la presidencia municipal, donde los mismos indican al departamento de servicios primarios. En dónde les estamos dando la atención lo más rápido posible.

Expuso que se encuentra trabajando en sinergia los servicios primarios con ecología para darle celeridad a este trabajo, recalcó que la indicación es muy clara y precisa de la maestra dar certeza a la ciudadanía de que serán retirados para estar sin miedo de que se les vaya a caer un árbol encima.

Recomienda a la ciudadanía estar alerta con las lluvias y con vientos de ráfagas de más de 60 km por hora en los próximos días, estar atentos a las indicaciones que emite Orlando Camacho Menchaca coordinador de Protección Civil.

"Sabemos que en estas circunstancias es muy difícil conservar la calma porque no tenemos luz, y ahora no vamos a tener agua, es estar tranquilos y pacientes porque la naturaleza no le vamos a ganar". Señaló.

Por otro lado dijo que en el tema de la falta de agua, que se expresó a través de un comunicado de SIMAS, informa que será solo por el día de hoy, esto por causa de un desperfecto en la energía eléctrica que causó la tormenta y será restablecido el día de hoy.

"Hago un llamado a la ciudadanía a que estén tranquilos, que estamos trabajando para tener la ciudad como debe ser, las indicaciones de la maestra es no bajar la guardia, estar al pendiente y que lo más rápido posible se restablezca el orden en las calles". Concluyó.