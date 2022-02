´Revientan´ casa; atrapan a ladrón

SABINAS, COAH. - Elementos de la Policía Municipal de esta localidad, ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia "Las Vírgenes", para sacar a golpes a un joven que, presuntamente era acusado de robo, los uniformados abusaron de su poder y protagonizaron una fuerte trifulca donde hasta los vecinos se vieron involucrados.

Como Roberto N. De 23 años de edad, fue identificado el joven que fue sacado de su casa ubicada en la calle Virgen de Montserrat, donde los elementos preventivos entraron a la fuerza causando varios destrozos en la vivienda, así como amenazando a la familia del detenido.

Emma Castillo, madre del acusado de robar un aire lavado y varias joyas, a ya vecina del sector, comentó que, estas acusaciones son totalmente falsas, ya que ningún colono presentó ninguna denuncia, además de que el abanico que los policías referían como ajeno, es de su propiedad.

"Mi hijo será pleitista o cualquier otra cosa pero ratero no, todos los vecinos están de testigos que él no es así, aparte ellos no tienen por qué meterse y hasta golpeamos a todos, a él lo tenían hincado pegándole, si mi hijo fuera rata yo se los entrego pero no es, el aire es mío y todo lo que dicen que robo es de mi propiedad, ya no sé si debamos cuidarnos de la misma policía, ellos están para apoyarnos no para hacernos esto" aclaró.

Refirió que la unidad que llegó cargada de policías a sacar a su hijo y empujar a todos las personas que quisieron defender a Roberto, fue la número 2870, donde un policía de nombre Diego, fue quien encabezó la golpiza y los

Finalmente, la angustiada madre dijo que aunque teme a represalias por parte de los elementos policíacos, presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, además de que solicitará el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos para que intervengan en esta injusta detención, donde hubo golpes, insultos y daños materiales.