Revisan el índice delictivo

SABINAS, COAH. - Sonia Villarreal Pérez, Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, se reunió con los mandos de las diferentes corporaciones policiales, con la intención de revisar la incidencia delictiva.

Dijo que, ante ello, se revisaron algunas estrategias de seguridad que se irán dando durante el año, persiguiendo mejorar los indicadores que se obtuvieron en el 2021.

"Recordemos que nosotros luchamos contra nuestros propios números, no nos comparamos con otros estados, no estamos en competencia con los demás, estamos tratando de mejorar nosotros y eso no hace un mayor reto" explicó la secretaria.

Así mismo, reconoció que, esto hace que los esfuerzos sean dobles, sobre todo en el mejoramiento de año con año, no obstante, el año pasado, se tuvo un buen indicador en lo que son homicidios, sin embargo, aunque sea solo un homicidio por año, se seguirá trabajando por evitarlos.

Por último, Villarreal Pérez, concretó que, Coahuila es un estado blindado, por lo que esto, es una prioridad del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien se preocupa por la seguridad de todos los coahuilenses.