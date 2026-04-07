Policía Municipal captura a jóvenes por robo en obra de construcción en Sabinas

SABINAS, COAHUILA.– Elementos de la Policía Municipal lograron la detención de dos sujetos señalados como presuntos responsables de un robo cometido en una obra de construcción del programa de viviendas del Bienestar, en hechos registrados durante labores de vigilancia en el municipio.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Joel, alias "El Negro", y Daniel Alejandro, alias "Dany", ambos de 19 años de edad y con domicilio en esta ciudad, quienes fueron sorprendidos en posesión de material sustraído del sitio.

De acuerdo con el informe policial, al momento de su aseguramiento los individuos transportaban tablas de madera, así como varios bultos de cemento, los cuales presuntamente habían sido robados de la obra en construcción, causando afectaciones a la empresa encargada del proyecto.

Tras su detención, los jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La rápida respuesta de los elementos municipales permitió no solo la captura de los presuntos responsables, sino también la recuperación del material sustraído, reforzando las acciones de vigilancia y prevención del delito en la localidad.