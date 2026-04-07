Gobierno Municipal de Múzquiz refuerza la seguridad vial con boyas

Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Seguridad Pública en el área de Vialidad y Tránsito, continúa con los trabajos de instalación de boyas en distintos puntos estratégicos del municipio.

Estas acciones se llevan a cabo en las siguientes intersecciones: Colonia del Sol, calle Primera con Vía Láctea, Lucio Blanco con Justo Sierra, Zaragoza con Abelardo Menchaca.

El objetivo de estas labores es delimitar adecuadamente los espacios en esquinas con mayor flujo vehicular, evitando que se estacionen vehículos en zonas indebidas y reduciendo así el riesgo de accidentes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mejorar la seguridad vial y proteger la integridad de peatones y automovilistas, fomentando una cultura de respeto a las normas de tránsito en beneficio de toda la ciudadanía.