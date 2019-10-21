Se estrella contra barda de panteón

SABINAS, COAH.- Debido a una falla mecánica un joven conductor fue partícipe de un choque que arrojó cuantiosos daños materiales luego de que se impactara con la barda del panteón San Fernando.

Estos hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas, sobre la calle Cuauhtémoc de la colonia Reynera en donde se identificó al conductor como Humberto Javier Manzanares de 18 años de edad vecino de la colonia las Vírgenes.

El vehículo que resultó con diversos daños materiales es de la marca Optra, color gris, modelo 2009, con placas de circulación FMZ-48-69 del estado de Coahuila el cual presentaba falla mecánica en los frenos y seguro del volante, motivo por el cual se registró el accidente.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de Seguridad Pública para elaborar el acta correspondiente de los hechos y de igual forma personal del departamento de bomberos para brindar atención médica al conductor el cual presentaba un leve golpe en su cabeza.