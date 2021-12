Se quedan sin pago de beca

SABINAS, COAH. - Alrededor de 50 personas, entre adultos mayores y jóvenes estudiantes de varios municipios y ejidos de toda la Región Carbonífera, que esperaban pacientemente el pago de las becas "65 y más" y "Benito Juárez", fueron regresados a sus casas la mañana de ayer, sin el pago de su beneficio.

Desde las seis de la mañana, los ciudadanos estuvieron haciendo largas filas al exterior de las oficinas de Telégrafos, donde generalmente, se entregan estos apoyos federales, por lo que, por varias horas y a pesar de las inclemencias del clima, estuvieron esperando respuesta de los Servidores de la Nación.

No fue sino hasta las once de la mañana, cuando algunas autoridades que otorgan estas becas, pidieron a los beneficiados retirarse, tras argumentar que ya no tenían fondos suficientes ni sistema en las computadoras para poder seguir laborando.

Los ciudadanos molestos, declararon que, su cita era para el día de ayer 01 de diciembre, por lo que muchos de ellos, tuvieron que faltar a sus trabajos y pedir permisos para poder acompañar a sus hijos o familiares de la tercera edad.

Cabe resaltar que, este problema con la falta de organización por parte de los Servidores de la Nación, ha resaltado desde hace varios días, en otros municipios, donde dejan a los beneficiados esperando y no les entregan sus apoyos económicos.