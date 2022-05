Sigue libre defraudador

SABINAS, COAH. - Siete personas que fueron afectadas hace tiempo, por el delito de fraude, cometido por Jesús N., sujeto que engaño a sus clientes prometiéndoles una nacionalización de sus vehículos, exigen a las autoridades correspondientes, se solucione su problema ya que, desde hace ya casi un año de la denuncia, no han visto avance.

Aurora Torres Lazo, afectada con 18 mil pesos, que "Chuy", le exigió para regularizar su automóvil, dio a conocer que, ya son varios meses los que ha intentado se repare el daño con alguna parte de lo perdido, sin embargo, no ha recibido ni una sola respuesta hasta el momento.

Dijo que, se siente muy molesta tanto con las autoridades que no han resuelto este delito, como con el hombre quien goza totalmente de su libertad y quien, además, descaradamente, participó en las pasadas elecciones por la alcaldía de Sabinas.

"A mí me lo recomendaron y yo confié en el porque me interesaba hacer mi carro mexicano, ya vamos casi para un año y el señor no me ha dado ni un solo peso, cuando yo le entregué los 18 mil completos, es un mentiroso estafador" recordó la entrevistada.

Los nombres de algunos afectados son, Adriana Ordoñez, Rodolfina López Rodríguez, Aurora Torres lazo, José Jaramillo, Víctor Arizpe, Carlos Morales y Liliana Andrade, todos ellos estafados con cantidades superiores a los 10 mil pesos, engañados por la promesa de una regularización de sus automóviles.