Sin información Laura Velázquez

SABINAS, COAH. - En la reciente visita que realizó Laura Velázquez Alzúa Coordinadora Nacional de Protección Civil al pozo minero El Pinabete, omitió la información sobre los trabajos del rescate de los diez mineros que iniciaría en Septiembre, siendo que ya lo había anunciado con anterioridad.

En su acostumbrada reunión acompañada del personal de Comisión Federal de Electricidad la funcionaria Federal informó sobre el avance de los trabajos del tajo a cielo abierto que se realiza para continuar con la búsqueda de los restos de los mineros.

Explicó a las familias de los mineros, el seguimiento a la excavación del tajo a cielo abierto, la habilitación de cinco pozos de bombeo para la extracción de agua al interior de la mina y el taponamiento para evitar el ingreso de agua al tajo.

En pasadas visitas Velázquez Alzúa aseguró que personal de la Fiscalía General del Estado, había iniciado la investigación con los familiares de los diez mineros, inclusive que se designaría un lugar para las viudas para que estuvieran presentes al momento del rescate.

Sin embargo en esta ocasión Velázquez Alzúa no tocó el tema a pesar de que esta por iniciar el mes de septiembre y solamente se concretó de manera generalizada a informar el avance de los trabajos del tajo a cielo abierto del Pinabete.