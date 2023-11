Sin resolver robo a secundaria agropecuaria

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. Los objetos que fueron sustraídos de la escuela secundaria Agropecuaria Número 27 no han sido recuperados por las autoridades policíacas, este ilícito se registró el año pasado, el monto de los artículos ascienden a más de cien mil pesos.

Durante la pandemia, los amantes de lo ajeno aprovecharon que el plantel educativo se encontraba solo, logrando sustraer una bomba de agua, máquina de soldar, equipo de sonido entre otros objetos.

Pedro García Diaz, director de la escuela secundaria, señaló que reemplazaron los artículos robados durante el presente ciclo escolar en que regresaron a clases presenciales debido a que no pudieron recuperar lo sustraído.

La denuncia se interpuso en su momento sin que hasta el momento este robo se haya esclarecido, dijo el entrevistado que no sospechan de alguien en particular y por instrucciones de la Fiscalía Regional de Justicia no realizaron ningún tipo de investigación para no entorpecer el trabajo de los policías.

Agregó que confía en que la policía ministerial recupere los artículos robados aunque ya haya pasado un año en que se registró el ilícito, en su momento se contaban con varias líneas de investigación sin embargo no lograron ubicar a los presuntos responsables.