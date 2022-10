Solo hay 2 denuncias por tragedia en mina "El Pinabete"

SABINAS, COAHUILA.- Solo dos demandas de familiares de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete se han presentado ante el ministerio público, parientes de Hugo Tijerina Amaya y Sergio Cruz y una denuncia por lesiones de Fernando Pompa dio a conocer el delegado regional de la FGE Ulises Ramírez Guillen, señaló que continúan con los peritajes sobre el tema minero para determinar si hay alguna responsabilidad por las condiciones en las que trabajaban los mineros.

Explicó que como la carpeta de investigación está abierta aún no se sabe respecto a cuantas personas resultarán con la responsabilidad de algún delito, actualmente Cristian Solís fue vinculado a proceso e Interpol tiene una ficha roja de búsqueda de otros dos involucrados Arnulfo "G" y Luis "G", sin embargo mientras no se cierre la carpeta de investigación no se sabe si serán los únicos involucrados en esta tragedia de mina "El Pinabete".

En cuanto a la investigación del tema minero indicó que día a día se siguen recabando datos de prueba e información por expertos y una universidad y espera que esta indagación concluya en el presente mes.

Cuestionado respecto a si se puede seguir por oficio la demanda en contra de responsables de esta tragedia de 10 mineros atrapados, o se tendrá que esperar a que saquen los cuerpos para determinar si se puede acusar por homicidio culposo a los responsables, manifestó que se hará lo conducente y que aún no concluye la investigación.

Argumentó que los delitos que se podrían configurar pueden ser lesiones a título de culpa, riesgo por trabajos peligrosos o lesiones. Uno o dos tipos penales, tenemos que esperar a que se haga un rescate y esperemos determinar al respecto.