Son Muchos los Basureros Clandestinos

SABINAS, COAH.- Ante las quejas de la ciudadanía por basureros ilegales o clandestinos, basura que es depositada por las personas que viven retirados o cerca de un lugar, las cuales violan las leyes del Departamento de Limpia y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El municipio se dio a la tarea de continuar la limpia de estos lugares, así lo da a conocer Juan Carlos Sandoval Director de Urbanismo, prevención y Obras Públicas.

Menciona que se continúa trabajando en ciertas áreas, recientemente en la colonia las palmas, la santo Domingo, las vírgenes y en Agujita.

Afirmó que en efecto si hay bastantes puntos de basureros clandestinos, más en la colonias, Santo Domingo, Rincón de Arboledas y todas esas áreas se están atendiendo, en donde se pretende poner unos anuncios para en su momento apoyen a tener el área limpia, ya que no solo se trata de limpiar, si no también mantener y que la gente nos ayude a reportar con Seguridad Pública, si ven este tipo de problemáticas, cuando la gente tira la basura en donde sea.

Por otro lado en cuestión de la recolección de la basura afirmo que están al corriente, están trabajando con 9 unidades recolectoras de basura, los cuales le dan servicio alrededor de 55 colonias, en donde hay personal dedicado desde las 7:00 de la mañana, hasta las 12:00 o 1:00 de la madrugada en dos turnos.

Señala que normalmente todas las quejas y peticiones se canalizan a través de Atención Ciudadana, con la coordinadora Edith Maldonado al teléfono 8611280367, y es ella quien turna a cada dirección los reportes, en este caso en el tema de la basura, se van al departamento de residuos sólidos con el coordinador Lenin, que trae sus supervisores también y pasan ahí el reporte.

Se trata de ir al día, por lo menos una vez por semana en cada colonia, cuando se tiene más tiempo se da un doble rondín los sábados.

Exhorta a la ciudadanía a ser muy sensibles en este tema en la recolección, ya que en ocasiones son colonias que ya se han ido ampliando como las Vírgenes, la Sarabia, son colonias muy grandes que a veces en un día no se completa la ruta y la gente piensa que no van a pasar, pero se retoma el servicio al siguiente día, y prácticamente se cumple. "Y si por cualquier detalle no pasan los invitamos a que pongan su reporte en atención ciudadana para darles la solución a la brevedad posible". Puntualizó.