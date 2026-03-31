Finaliza el periodo de descuentos en derechos vehiculares en Sabinas

SABINAS, COAH.- Julio César Aguirre Montemayor, subadministrador de Recaudación de Rentas en Sabinas, informó que el martes 31 de marzo concluyó el periodo de descuentos en el pago de derechos vehiculares y la participación en el sorteo estatal, que incluye casas en Torreón y Saltillo, vehículos por región y premios de 50 mil pesos.

El funcionario subrayó que los ciudadanos tuvieron la oportunidad de pagar con descuentos importantes los meses de enero, febrero y marzo, inclusive con un módulo de pago en Súper Gutiérrez Fundadores para aprovechar las horas restantes en la oficina en horario normal, en el módulo de Súper Gutiérrez, y también en el portal www.pagafácil.gob.mx.

A partir del 1 de abril ya no habrá descuentos ni registro para el sorteo, por lo que el ahorro y la posibilidad de ganar premios quedarán fuera para quienes se rezaguen.

Aguirre Montemayor calificó la recaudación del primer trimestre como buena entre contribuyentes cumplidos de Sabinas, aunque aún no hay porcentaje exacto del padrón porque muchos trámites se pagan en línea y se procesan después del cierre. El informe final se emitirá al terminar el trimestre.

Insistió en que las casas del sorteo son para todo Coahuila, mientras que los vehículos se asignan de manera regional. El funcionario invitó a la ciudadanía a ponerse al corriente para evitar recargos y mantener finanzas locales con ingresos estables.

Finalmente, el funcionario estatal reconoció el esfuerzo de los ciudadanos por realizar el pago de impuestos, entre ellos los derechos vehiculares, gracias a los cuales el gobierno del estado realiza importantes obras a favor de la comunidad. Asimismo, apoya a instituciones de rescate como la Cruz Roja y fomenta la educación, entre otros rubros.