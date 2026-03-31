Accidente vehicular en Sabinas: choque entre dos sedanes

SABINAS, COAH.- Un choque entre dos vehículos tipo sedán se registró en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Primero de Mayo, en la zona centro de la ciudad al mediodía del martes, resultando en daños materiales, afortunadamente sin lesionados.

El percance se presentó cuando aparentemente el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo no hizo el alto total al circular por la calle Primero de Mayo y llegó a la intersección con la calzada Francisco I. Madero, impactando en el lateral izquierdo a la conductora de un vehículo Chevrolet Chevy.

La conductora del Chevy iba acompañada de una menor de edad, pero afortunadamente, después del impacto, ninguno de los conductores ni acompañante resultaron lesionados. Al lugar arribó personal de policía y tránsito municipal para tomar nota y deslindar responsabilidades.

Las autoridades están investigando las causas del accidente y determinarán quién es el responsable del percance. El choque causó daños materiales a ambos vehículos, pero no se reportaron heridos. La zona fue despejada y el tráfico fue restablecido después de que los agentes de tránsito tomaron las declaraciones de los involucrados.

La seguridad vial es un tema importante, y se exhorta a los conductores a manejar con precaución y respetar las leyes de tránsito para evitar accidentes como este.