Supera gas los 23 pesos

SABINAS, COAH.- El precio del gas butano es preocupante para la ciudadanía, refieren que el precio del kilo, genera un gran desajuste en su economía, por lo que al llenar los tanques de gas ya no les alcanza para cubrir los demás servicios de la casa.

Amado Martínez Téllez, pensionado del IMSS y quien es residente de la colonia “Las Palmas”, comentó que, este año 2022, ha resentido mucho más el precio del gas LP, ya que ha tenido que comprar el kilo hasta los 23 pesos.

Dijo que, es muy difícil poder solventar todos los gastos de la casa y con la inflación en todos los productos y servicios, es mucho peor, ya que provoca un total desequilibrio en los bolsillos.

“Este año ha sido uno de los peores, más bien este sexenio, hemos visto tanto aumento en muchas cosas, yo lleno 3 tanques de gas cada 15 días, me llevo un buen dinero, no podemos dejar de consumir el gas butano porque es indispensable, pero no es justo este precio que estamos pagando por algo tan indispensable” mencionó el entrevistado.

Finalmente, el jubilado hizo un llamado a las autoridades federales, para que recapaciten sobre el pago de sueldos y pensiones, ya que con lo que recibe quincenal o mensualmente, no alcanza para sobrevivir en México.