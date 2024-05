Tiene Reina el Ejido Guadalupe Victoria

SABINAS, COAH.- Presentan la nueva Reina del Ejido Guadalupe Victoria, quien engalanará las fiestas del 100 Aniversario

Es Regina Raquenel García Muñoz, de 16 años de edad, estudiante en el CEBETA, en San Buenaventura Coahuila, misma que cursa el cuarto semestre, es la nueva soberana que partirá plaza en el próximo festejo del ejido, la cual también fue ganadora en el festejo del día del Campesino en el año 2022 y ahora lo será del Ejido Guadalupe Victoria en su 100 Aniversario.

García Muñoz, menciona que este concurso se llevó a cabo por medio de votaciones en redes sociales, en donde se postearon las fotos en la página del Ejido Guadalupe Victoria. Cada candidata posteó su foto y comenzaron a juntaron reacciones.

Indicó que fueron con ella 4 participantes y gano con 1340 votos, cerrándose el concurso el sábado a las 10:00 de la mañana y al día siguiente se presentó en la junta de ejidatarios en donde le dieron su nombramiento como Reina.

Aludió con mucho entusiasmo que: "Me siento orgullosa porque mi familia, mis papas, mis abuelos, toda la gente de mi familia viene siendo del pueblo el poder representarlos es un orgullo, principalmente a mi abuelo más que nadie "Jesús Muñoz Salazar", ya que el nació haya, toda mi familia es de haya, aunque Yo no nací, ni me crie haya, por motivos personales; pero pues me siento parte del pueblo porque toda mi descendencia son de haya, Yo llevo su sangre"

El consejo que les da a todas esas niñas que quieran participar y no se animan les dijo: "Apúntese porque es muy bonito, para mí el estar etiquetando gente, ir con los vecinos pedirles el voto fue muy emocionante conseguir con la gente, y decirles a mis tías, mis amigas apóyenme, de vayan y denle like a la foto".

Señaló que sus funciones como reina serán: "Representar al ejido con mucho orgullo, ya que es el primer año en el centenario que tendrán una reina, es un centenario que no es cualquier cosa, y está lista para servir a su comunidad en cualquier actividad que le soliciten".

A los ejidatarios exhorto que esto no se quede aquí, que continúen celebrando y darle con todo para que se vaya formando esto una hermosa tradición en el pueblo y realzar el nombre del Ejido.

Finalizó haciendo una atenta invitación a la próxima celebración del Centenario del Ejido Guadalupe Victoria.